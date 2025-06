De FIA heeft tijdens het raceweekend in Spanje getest met stalen skidblocks, met als doel de vonkenregen onder de wagens te minimaliseren. Aanleiding hiervoor waren de bermbrandjes eerder dit jaar in Japan. Na het experiment heeft de FIA nu een herziene versie van technische richtlijn TD015 gedeeld.

Nadat vorig jaar in China al diverse brandjes ontstonden door vonken onder de wagens, was het dit jaar opnieuw raak tijdens het raceweekend in Japan. De FIA besloot daarop om de titanium skidblocks onder de loep te nemen. Voor het weekend in Spanje moest elk team minstens één wagen uitrusten met stalen skidblocks. Na deze test komt de FIA nu met een aangepaste versie van TD015.

Verklaring FIA

"Na analyse van de tests met roestvrijstalen skidblocks in Barcelona heeft de FIA het implementatieplan zoals beschreven in TD015 herzien. Titanium skidblocks blijven het voorgeschreven materiaal voor de rest van het seizoen. Teams worden echter verzocht om bij elk evenement roestvrijstalen skidblocks beschikbaar te hebben, aangezien deze verplicht kunnen worden als zich opnieuw een soortgelijke situatie voordoet, zoals het brandende gras eerder dit jaar in Suzuka", zo stelt de FIA.

Hoewel titanium skidblocks voorlopig behouden blijven, behoudt de FIA zich het recht voor om stalen versies verplicht te stellen als de vonkenregen opnieuw voor brandgevaar zorgt. Daarnaast worden er nieuwe experimenten gepland, waarvoor extra testmomenten zullen worden ingevoerd.

