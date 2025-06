Christian Klien blikte na de F1 Grand Prix van Spanje terug op de controverse rondom Max Verstappen. Hij werd in de slotfase ingehaald door Charles Leclerc, wat niet zonder contact gebeurde, en werd vervolgens geraakt door George Russell. De Red Bull Racing-coureur kreeg opdracht Russell erlangs te laten. Daar was Verstappen het niet mee eens en hij knalde tegen de Mercedes op. Het leverde hem een tijdstraf en drie strafpunten op. Klien vindt dat de Nederlander te hard is aangepakt door de stewards.

"Toen ik zag dat Max op de harde band stond, had ik al het gevoel dat het heel, heel lastig zou worden. Het is belangrijk dat je zoveel mogelijk snelheid meeneemt uit de laatste bocht", begon Klien, die in 2005 en 2006 zelf voor Red Bull reed, bij Sport und Talk aus dem Hangar-7 op ServusTV. Hij hint erop dat Leclerc bestraft had moeten worden, toen hij naar links stuurde en Verstappen raakte op het rechte stuk direct na de herstart. "De stewards besloten er niks mee te doen, maar het had heel anders kunnen aflopen. Het gebeurde op hoge snelheid. Als ze elkaar net verkeerd hadden geraakt, had een van hen er makkelijk af kunnen vliegen." Het zou een vergelijkbare crash hebben opgeleverd als met Carlos Sainz en Sergio Pérez in Azerbeidzjan vorig jaar, waarbij de wielen in elkaar haakten.

Verkeerde beslissing voor Verstappen

Klien ging vervolgens in op het veelbesproken incident in bocht vijf, waar Verstappen van zijn gas ging om Russell erlangs te laten na een discussie met race-engineer Gianpiero Lambiase, om vervolgens de Brit te raken. "Als coureur kan je zien wat het was. Het was simpelweg een tik en daar heeft hij zich voor verontschuldigd. In de formuleklasses vindt men dat je dan te ver gaat, maar in de GT-racerij is het bijna normaal. En in de formuleklasses zijn er veel ogen op gericht en journalisten hebben een headline nodig. Je moet het begrijpen dat híj in de cockpit zit. Voor Max was het de verkeerde beslissing om Russell erlangs te laten."

In de race al genoeg bestraft

"Als coureur, begrijp ik het. Er waren drie à vier factoren die samenkwamen, waardoor de situatie tot een kookpunt kwam", vervolgde de Oostenrijker. "Daarvoor waren er al beslissingen over de strategie [met de harde band]. Helaas had hij een vrij kort lontje en dan ontstaat zo'n incident. Het was netjes dat hij spijt betuigde, er gebeurde gewoon te veel in die manoeuvre." Klien vond dat de stewards Verstappen daarna te hard hadden aangepakt. "Hij was in de race al genoeg bestraft." De Red Bull-coureur had Russell er na het incident namelijk alsnog langs gelaten en gaf de vierde plek dus vrijwillig op. "En daar kwamen dan nog strafpunten bij ook..."