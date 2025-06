Red Bull-teambaas Christian Horner moet toegeven dat hij met een vervelend gevoel uit Barcelona vertrekt. Volgens hem was de aanvallende tactiek de juiste keuze, en op Instagram blikt hij ook kort terug op het moment tussen George Russell en Max Verstappen.

De snelheid van de RB21 kon dit weekend niet op tegen de dominante MCL39 van McLaren. Red Bull koos daarom voor een driestopper om de druk op het papaja-oranje team op te voeren."Spanje sloot de triple header af en we verlaten Barcelona met een gefrustreerd gevoel, omdat we niet meer uit de race hebben kunnen halen. Als team kozen we voor een aanvallende aanpak met een driestopper, wat ook de betere strategie bleek te zijn. Alleen de safetycar gooide roet in het eten. Zonder die driestopstrategie waren we nooit zo dicht bij Lando gekomen", opent Horner.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: F1-imitator slaat toe: 'Ik heb dit weleens in GTA gezien, daar word je gearresteerd'

Frustrerend resultaat

Met de kennis van nu was een andere keuze misschien logischer geweest, maar volgens Horner is het achteraf altijd makkelijk praten: “De safetycar kwam op het slechtst mogelijke moment voor onze strategie. We hadden de keuze: buiten blijven op oudere banden, of het risico nemen met een nieuw setje harde banden. Achteraf is alles makkelijk praten, maar op dat moment maakten we de beste keuze met de informatie die we hadden. Het uiteindelijke resultaat was frustrerend, want het leek een eenvoudige podiumplek voor Max te worden, met goede punten voor het kampioenschap.”

OOK INTERESSANT: Doornbos ziet Hamilton worstelen bij Ferrari: "Er is weinig over van de geweldige coureur"

Excuses Verstappen aan Red Bull

Die podiumplek kwam er uiteindelijk niet, mede door het incident tussen Russell en Verstappen. De Nederlander heeft zich intern bij het team verontschuldigd, vertelt Horner: “Max bood in de nabespreking zijn excuses aan voor het incident met Russell. Ook Yuki’s race werd negatief beïnvloed door de safetycar; als je naar zijn opmars kijkt, had hij zonder die neutralisatie waarschijnlijk in of vlak bij de punten geëindigd.”

OOK INTERESSANT: Brown geniet van één-tweetje in Spanje en haalt zijn gram: "Ben dol op de voorvleugels"

Zwaar weekend, maar vizier staat op Canada

Toch rekent Horner het zijn coureur niet te zwaar aan: “Maar dat is racen. Alles kan in een fractie van een seconde veranderen. Juist dat maakt deze sport zo boeiend en geliefd. Het was een zwaar weekend, maar we gaan de komende weken hard aan de slag om de afstelling van de auto te verbeteren en sterk terug te komen in Montréal.”