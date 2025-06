Hét verhaal na de Grand Prix van Spanje was natuurlijk de beuk van Max Verstappen aan het adres van George Russell. Vanzelfsprekend wordt het moment in de GPFans-podcast Raceteam breed uitgemeten en wordt er gesproken over een lichte straf voor de Nederlander na deze 'Verstappen-onwaardige actie'.

De Grand Prix van Spanje stevende lange tijd op een race die voornamelijk als tactisch steekspel de boeken in zou gaan. Toch kwam daar na de safety car wegens de gestopte Andrea Kimi Antonelli verandering in. Na de herstart kreeg Verstappen het op de baan aan de stok met Charles Leclerc en Russell. Nadat engineer Gianpiero Lambiase de Nederlander opdroeg om de 'gewonnen' plek terug te geven, sloegen de stoppen door bij de viervoudig wereldkampioen en gaf hij Russell een beuk nadat hij eerst zijn plek inderdaad leek terug te geven. Na afloop van de race moest de Nederlander er niks van weten en weigerde hij de schuld op zich te nemen.

Dit doe je op de Playstation

In GPFans Raceteam vraagt presentator Sebastiaan Kissing aan redacteur Brian van Hinthum wat er precies gebeurde: "Dat met Russell, het was toch wel onsportief, toch?" De situatie wordt onder de loep genomen: "Jazeker, het was heel onsportief. Het is zo'n groot kampioen als Verstappen ook helemaal niet waardig om zo'n actie te doen. Je merkte aan alles, op zijn boardradio's, hoe hij aan het vloeken, schelden en tieren was, dat het één en al frustratie was. Ook nog eens in het weekend waarin ze [Red Bull] misschien hoopten dichterbij McLaren te komen. Het was een soort gamer-move van Max, waarover ook Russell zei dat hij dit alleen in iRacing ziet. Dit doe je op de Playstation, dan kun je iemand lekker een beuk verkopen als het even tegenzit. Niet in de Formule 1, het is gewoon levensgevaarlijk. Ik snap niet wat Verstappen bezielde."

Tien seconden heel licht

Ook de rol van de wedstrijdleiding vlak na het bijzondere incident werd besproken: "Wat ik ook niet snapte, is wat de wedstrijdleiding bezielde. Er kwam al snel uit dat het een tien seconden straf was, dat vond ik heel licht. Ik denk dat een diskwalificatie niet ongepast was. Het was duidelijk bewust, toch? Hij liet Russell voorbij en vervolgens gaf Verstappen ineens een beuk. Dat zag er niet per ongeluk uit. We weten wat voor goede coureur Verstappen is. Dan ben je doelbewust aan het saboteren. Nu pakte het nog heel goed uit, maar voor hetzelfde geld beukt hij Russell eraf en heb je al helemaal de poppen aan het dansen." Nadat uitgelegd wordt dat het resultaat van een crash niet de graafmeter moet zijn voor het bepalen van de straf, maar de overtreding en intentie zelf, stipt Kissing ook aan dat Russell weinig kon doen aan het hele voorval in aanloop naar de crash: "Ik vond het ook stom, want Russell kon er ook niet zoveel aan doen uiteindelijk. Hij was gewoon gefrustreerd dat hij die plekken niet terug kreeg."

Diskwalificatie en raceban

Vervolgens wordt door Van Hinthum nog even de strafmaat onder de loep genomen: "Het was een bizarre actie, in het verleden zagen we het ook bij Vettel en Hamilton in Bakoe. Toen kreeg Vettel een tien seconden stop and go. Nu leek het erop dat ze het maar even snel wilden afhandelen met tien seconden straf aan Verstappen. Als ze dit rustig na de race bekeken hadden met alle beelden, hadden ze gezien hoe doelbewust het was en dat je dit niet wil in deze sport. Dan was een zwaardere straf met een diskwalificatie en meer strafpunten, dus ook een raceban in Canada, misschien wel het geval geweest. Eerlijk is eerlijk: ik had dat niet onterecht gevonden. Dit kan gewoon niet, kom op. Het is Verstappen onwaardig. Hij heeft dit niet nodig, hij is een groot kampioen. Het is zonde van je imago.

