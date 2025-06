Max Verstappen en Charles Leclerc zijn door de stewards op het matje geroepen. Het duo kwam met elkaar in contact op weg naar de eerste bocht, kort nadat de wedstrijd was herstart.

Nadat de W16 van Kimi Antonelli was opgeborgen, werd de wedstrijd in de slotfase opnieuw hervat. Verstappen werd door zijn team op harde banden naar buiten gestuurd, maar het duurde even voordat die op temperatuur waren. Leclerc had de snelheid wél te pakken en kwam Verstappen onderweg tegen.

Artikel gaat verder onder video

FIA roept Verstappen en Leclerc op het matje

Het duo raakte elkaar, waarbij Verstappen vond dat Leclerc hem had aangetikt. De FIA heeft het tweetal opgeroepen zich te melden bij de stewards. Die bijeenkomst staat gepland voor 17:50 uur. Mogelijk krijgt de Nederlander een extra straf bovenop zijn tien seconden tijdstraf.

Max Verstappen en Charles Leclerc mogen zich melden bij de FIA. pic.twitter.com/kformiTD1o — GPFans NL (@GPFansNL) June 1, 2025

Gerelateerd