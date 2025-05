Mercedes-teambaas Toto Wolff onthult dat collega James Vowles van Williams tijdens de Grand Prix van Monaco een berichtje stuurde met daarin zijn excuses voor de gehanteerde tactiek. George Russell zat rondenlang vast achter Alexander Albon en koos er uiteindelijk voor om bocht tien af te snijden, waarvoor hij een drive through-penalty kreeg.

Het team van Williams had een uitgekiende strategie in Monaco, waarbij beide coureurs de rest van het veld ophielden om zo een 'gratis' pitstop te creëren. Op de krappe straten van Monaco is inhalen immers bijzonder lastig, en het team uit Grove zag hierin een kans. Toch voelde Vowles zich tijdens de race schuldig, en Wolff onthult in gesprek met Motorsport.com dat hij een excuusbericht ontving.

Tactiek

Niet alleen Williams paste deze tactiek toe, ook Racing Bulls hanteerde een vergelijkbare strategie. Wolff legt uit dat dit vooraf te verwachten was en dat het team de mogelijkheid tijdens de briefing die ochtend al had besproken: “We hadden vanochtend een interessante discussie over de strategie. Ik zei: laten we vroeg stoppen en dan het tijdverlies goedmaken. Zo deden we dat vroeger ook in de DTM. Het was fantastisch, je ging naar binnen, lag laatste en won uiteindelijk de race. Maar de intelligentere mensen in onze strategiegroep hebben me laten zien dat dat hier in Monaco niet zou werken.”

Excuses van Vowles

Mercedes draaide de strategie juist om en maakte pas laat de pitstop. In combinatie met het ophouden door andere teams leverde dat uiteindelijk geen punten op voor de Zilverpijlen. “Dit was de beste strategie. Je ziet het ook aan de teams die vroeg zijn gestopt: het maakte voor hen niets uit. We hadden dus sowieso geen punten gescoord.” Toch voelde Vowles zich schuldig, aldus Wolff: “Hij stuurde me tijdens de race een appje. Hij zei: ‘Sorry, we hadden geen andere keuze door wat er voor ons is gebeurd.’”

