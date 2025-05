George Russell zat tijdens de Grand Prix van Monaco rondenlang vast achter Alexander Albon. Halverwege de race werd het de Mercedes-coureur te veel: hij besloot de chicane af te snijden en nam de verwachte tijdstraf op de koop toe. De stewards deelden echter geen tijdstraf uit, maar kwamen met een zwaardere sanctie: een drive-through penalty.

Het weekend van Mercedes in Monaco is er een om snel te vergeten. Zo viel Russell tijdens de kwalificatie stil, en crashte Kimi Antonelli. Daardoor moesten beide coureurs buiten de top tien starten en kwamen ze uiteindelijk terecht in het treintje achter Albon.

Artikel gaat verder onder video

Uitleg FIA

De FIA had van tevoren al aangegeven dat een tijdstraf bij het opzettelijk verlaten van de baan waarschijnlijk niet afdoende zou zijn, en had daarom zwaardere straffen aangekondigd: "In aanloop naar de Grand Prix van Monaco, anticiperend op mogelijke situaties zoals deze, werden alle teams vóór de race door de wedstrijdleider (op verzoek van de stewards) geïnformeerd dat de stewards streng zouden toezien op het opzettelijk verlaten van de baan bij bocht 10 om een auto of een groep langzamere auto's in te halen. In die communicatie werd ook duidelijk gemaakt dat de richtlijn van een tijdstraf van 10 seconden mogelijk onvoldoende zou zijn bij een opzettelijke overtreding, en dat er in zulke gevallen een zwaardere straf dan 10 seconden kon worden opgelegd. Wij zijn daarom van mening dat de opzettelijke overtreding van auto 63 een drive-through penalty rechtvaardigt, en die hebben we dan ook opgelegd." De straf voor Russell was dan ook onvermijdelijk, hoewel hij aanvankelijk uitging van slechts een tijdstraf.

Reactie George Russell

Tegenover onder andere GPFans legt Russell uit: "Ironisch genoeg ben ik hoger geëindigd door de actie op Alex, dan als ik het niet had gedaan. Dat bewijst eigenlijk dat de straf niet werkt." Hij was bovendien enigszins verbaasd over de zwaarte van de sanctie: "Ik was wel een beetje verrast. Maar ik moet eerlijk zijn: het maakt me geen bal uit. Ik reed toch al buiten de punten en ik had gisteren al niet van Monaco kunnen genieten. Dus ik had zoiets van: ik wil gewoon genieten van deze baan. De laatste 25 ronden had ik eigenlijk de leukste tijd."

Gerelateerd