Het is dit weekend tijd voor de Grand Prix van Monaco, het koningsnummer van de Formule 1 in het steenrijke prinsdom waar het geld aan de bomen groeit en waar menig miljonair zijn stekkie heeft. De grote vraag is natuurlijk: is het voor de bezoekers van het raceweekend enigszins betaalbaar in en rondom het circuit?

Monaco staat natuurlijk bekend om de grote rijkdom en de vele miljonairs die wonen in het kleine dwergstaatje, dat op Vaticaanstad na als het kleinste land ter wereld te boek staat. Dit weekend strijkt natuurlijk het wereldwijde Formule 1-circus neer in de havenstad van Monte Carlo en ook de horeca ruikt natuurlijk zijn kansen schoon om dit weekend mee te profiteren van de vele fans die richting het land komen. Het leven in Monaco is op zichzelf al vrij duur. Ook de Formule 1-fans die een hapje en drankje in Monte Carlo willen doen worden niet per se gespaard.

Buiten het circuit van Monaco

Allereerst gingen we op pad buiten het circuit om daar te onderzoeken hoeveel je kwijt bent als wat wil eten of drinken op de terrassen van Monte Carlo. Met name de drankprijzen stijgen - zelfs voor dure Nederlandse begrippen - aardig de pan uit. Een koud glaasje cola of ander fris kost je al snel tussen de zes en zeven euro, net als een klein biertje. Een halve liter is elf euro, terwijl een wijntje richting een tientje per glas gaat. Mocht je een cocktailfanaat zijn, betaal je op de terrasjes in het centrum van Monte Carlo ongeveer dertien tot vijftien piek.

Het eten op de terrassen valt - kijkende naar de drankprijzen - op zich nog relatief mee. Op de meeste plekken kun je bijvoorbeeld een prima pizza krijgen voor een bedrag tussen de zestien en twintig euro, afhankelijk van wat je allemaal belegd wil op je Italiaanse maaltijd. Een lasagne of andere pasta kost je tussen de twintig en 25 euro en voor een burger met alles erop en eraan betaal je ongeveer hetzelfde bedrag. Als je gaat voor een wat luxer gerecht, zoals een biefstuk of een versgebakken vis, gaan de prijzen wat meer richting de dertig, al is dat natuurlijk logisch.

Op het circuit

Vervolgens nemen we ook de prijzen op het circuit zelf nog even onder de loep. Ook daar betaal je rond de vijf euro voor een glaasje fris, terwijl een watertje je 3,50 euro zal kosten. Een biertje kost je maar liefst negen piek, dus mocht je in Monaco jezelf op z'n kop willen zetten, kun je beter een goed met vakantiegeld gevulde portemonnee meenemen. Ook zijn er wat kleine hapjes te bestellen op de horeca van het circuit. Zo zijn er sandwiches van rond de tien euro te krijgen met verschillend beleg en heb je een assortiment aan verschillende zoetigheden: chocolademuffins, carrotcake en macarons, die tussen de zes en twaalf euro kosten.

