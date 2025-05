F1-coureurs komen samen in Monaco voor F1 The Movie: zo verliep dat

F1 The Movie, met topacteur Brad Pitt in de hoofdrol, is vanaf 27 juni te zien in de biscoop, maar de F1-coureurs mochten woensdagavond al voor het witte doek plaatsnemen. De bioscoop in Monaco opende haar deuren voor het selecte gezelschap, maar Max Verstappen en Lance Stoll lieten verstek gaan.

We hebben er lang op moeten wachten, maar over een paar weken wordt de officiële F1-film dan daadwerkelijk gelanceerd op het grote scherm. Vanaf 27 juni aanstaande is Amerikaanse drama-sportfilm te zien in de bioscoop. Met niemand minder dan Brad Pitt in de hoofdrol belooft het een spektakelstuk van jewelste te worden. Lewis Hamilton werkte ook mee aan de film en de overige F1-coureurs zullen ook in vlagen te zien zijn in de kaskraker. Zij mochten woensdagavond dan ook als allereersten de film bekijken op het witte doek. De rijders, met uitzondering van Verstappen en Stroll, kwamen samen in de bioscoop in Monaco en dat leverde leuke beelden op, die we hieronder voor je op een rij hebben gezet.

Hola, Franco 👋



Bumping into old friends at the F1 Movie Premiere 🎬🍿 pic.twitter.com/wiw3g5pjLE — Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) May 21, 2025

Arriving in style to the @F1Movie showing in Monaco! 🎬 pic.twitter.com/HQBzILf4FM — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 21, 2025

F1 drivers, now movie stars 🤩@PierreGASLY and @FranColapinto give their review on the new F1 Movie 🎬 pic.twitter.com/UEeD5bCixC — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 21, 2025

