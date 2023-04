Brian Van Hinthum

Woensdag 5 april 2023 21:05

Sergio Pérez kende in Australië na zijn uiterst belabberd verlopen zaterdag op zondag een redelijke race door de vijfde stek te grazen te nemen. Daarnaast pakt de Mexicaan de snelste raceronde in Melbourne en volgens Helmut Marko is dat een 'reparatie' na het verliezen van het extra punt in Djedda.

De zaterdag van Pérez verliep dramatisch in Australië. Tijdens de derde vrije training ging het allemaal al niet volgens plan voor de in Mexico geboren coureur, waarna hij tijdens de kwalificatie voor de race van zondag ook nog tot overmaat van ramp zijn bolide in het grind schoof tijdens de eerste kwalificatie. De man uit Guadalajara gooide de schuld op een probleem, hoewel hij verder niet duidelijk wilde maken waar dat probleem nou precies lag.

Eerder op zaterdag kritisch

Christian Horner beaamde na afloop de woorden van zijn Mexicaanse coureur, al wilde Marko daar destijds niks van weten. "Het probleem was er niet meer in de kwalificatie. Het asfalt was aan het begin van de sessie een beetje glad en helaas verkeek hij zich.” Het leek in ieder geval duidelijk te zijn dat de Oostenrijkse Red Bull-adviseur het zijn speler wél kwalijk nam dat hij een dergelijke fout maakte in de kwalificatie.

Marko nu een stuk positiever

Na afloop van het raceweekend is Marko tegenover ServusTV wél weer wat complimenteuzer over Pérez. "Dit was niet zijn weekend. Maar hij pakte de snelste raceronde en dat zal na Djedda als een soort reparatie voor hem voelen. Daar wilde hij natuurlijk ook de snelste raceronde. In de race heeft hij het maximale eruit gehaald. We weten dat inhalen daar niet gemakkelijk is en zelfs vrij verraderlijk. Voor de race gingen we al uit van een zevende of achtste plek", besluit hij,