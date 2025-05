Hoe laat begint het raceweekend in Monaco?

Het raceweekend in Monte Carlo is aangebroken en vandaag staan er twee Formule 1-sessies op het programma in het prinsdom. De eerste en tweede vrije training worden vanmiddag verreden op het krappe Circuit de Monaco.

Hoewel Max Verstappen de race in Imola nog wist te winnen, is de uitdaging in Monaco weer van een heel andere orde. De RB21 presteert doorgaans beter op circuits met snelle bochten, en die zijn er maar weinig in Monaco. Toch staat of valt alles met een goede kwalificatie, want de startpositie is vaak doorslaggevend.

Circuit de Monaco

Het Circuit de Monaco vormt komend weekend het strijdtoneel. Het is een van de circuits die al sinds het begin van de Formule 1 op de kalender staat; in 1950 werd hier de eerste Grand Prix georganiseerd. De race wordt komende zondag verreden over 78 ronden, op het circuit dat 3,3 kilometer lang is. Het ronderecord staat nog altijd op naam van Lewis Hamilton, die in 2021 een tijd van 1:12.909 noteerde.

Tijdschema Grand Prix van Monaco

Vanmiddag begint het raceweekend met de eerste vrije training om 13:30 uur in Monte Carlo. Om 17:00 uur is het vervolgens tijd voor de tweede oefensessie.

Vrijdag 23 mei

13:30 uur: Vrije Training 1

17:00 uur: Vrije Training 2

