Brian Van Hinthum

Woensdag 5 april 2023 14:59 - Laatste update: 15:48

Afgelopen weekend kwamen Max Verstappen en Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Australië weer eens in gevecht met elkaar in de eerste ronde van de race. Het viel Ted Kravitz op hoe de rollen tussen het tweetal ineens omgedraaid zijn ten opzichte van de jaren waarin de Brit de scepter zwaaide.

De Grand Prix van Australië werd zondag na een rommelige en chaotische race een prooi voor Verstappen. Bij de start leek de wereldkampioen nog niet helemaal wakker te zijn. Toen net na 07:00 uur de lichten uitgingen op Albert Park waren het vooral de Britse heren van Mercedes die het meest bij de les waren, want voor bocht één nam Russell al de leiding in de wedstrijd over van Verstappen, waarna een paar bochten later ook Hamilton zijn kans greep en de Nederlander met een mooie move passeerde voor de tweede stek in de race.

De rollen zijn omgedraaid

Verstappen klaagde meteen over de boardradio over de agressieve Hamilton, maar kreeg verder nul op rekest van de wedstrijdleiding. Wat vooral opviel, is hoe agressief Hamilton voor zijn kans ging, hoe berekend Verstappen daarmee omging en de deur niet dicht gooide. Dat viel ook Sky Sports-verslaggever Kravitz op: "Wat mij fascineert, is dat het nu Verstappen is die aan het kampioenschap moet denken", vertelt hij bij de Sky Sports F1-podcast. "Compleet het tegenovergestelde van de Hamilton-seizoenen bij Mercedes van 2014 tot 2021."

Hamilton agressief met Verstappen

Kravitz vervolgt: "Toen ging hij voor de kampioenschappen, wist hij dat hij de snelste auto had, het veilig moest spelen en de opstormende Max Verstappen kwam eraan en wilde hem uitdagen. Nu is het compleet omgedraaid, nietwaar? Nu heb je de aanstormende Lewis Hamilton die Max Verstappen wil aanvallen." Volgens Kravitz weet Hamilton nu ook dat hij de titel niet zal winnen dit jaar. "Dus hij kan agressief omgaan met Verstappen. Hij weet dat Verstappen hem dan moet laten gaan. Precies wat er ook in 2021 gebeurde."