Max Verstappen beleeft dit weekend een ware dubbelklapper. Hij wist niet alleen iedereen te verrassen door de Grand Prix van Italië te winnen, maar na de race liet hij tegenover Viaplay weten dat hij om nóg iets ontzettend blij is, misschien wel meer dan om zijn eigen overwinning.

Verstappen begon de race in Italië als tweede, achter Oscar Piastri. Dankzij een knappe inhaalactie pakte hij al snel de leiding. Daarna reed Verstappen een grote voorsprong bij elkaar op de rest van het veld. Toen er laat in de race een safetycar kwam door een crash van Kimi Antonelli, leek het nog spannend te worden. Maar bij de herstart was Verstappen opnieuw scherp en liep hij weer uit op de McLarens. De viervoudig wereldkampioen leek alles mee te hebben deze race.

Euforische stemming Verstappen door PSV

Wat een dag is het voor Verstappen: "PSV wint, kampioen! Helemaal top." Zo zegt hij vrolijk na de race. Dat hij het kampioenschap van 'zijn' club een paar weken geleden niet zag aankomen, is duidelijk: "Een paar weken geleden niet, nee. Maar na de laatste resultaten wel," zo jubelde de Nederlander voor de camera. Hij lijkt voor de camera blijer met het landskampioenschap van PSV dan met zijn eigen overwinning in Imola.

