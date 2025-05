Volgens Max Verstappen is misschien niet direct te zien dat de updates aan de RB21 werken, maar de Nederlander voelt wel degelijk dat de snelheid is toegenomen. Zaterdag greep Verstappen net naast poleposition, hij kwam slechts drie honderdsten tekort, maar de racepace moet gaan aantonen of er daadwerkelijk een stap is gezet.

Verstappen jaagt in 2025 op zijn vijfde wereldtitel, maar moet daarvoor afrekenen met de McLarens. Oscar Piastri leidt momenteel het kampioenschap en heeft een voorsprong van 32 punten op Verstappen. De MCL39 is in de basis duidelijk sneller dan de RB21, maar het grote verschil wordt vaak pas zichtbaar tijdens de race. Het bandenmanagement van het papaja-oranje team is namelijk uitstekend, en Verstappen hoopt dat Red Bull daar snel een antwoord op heeft.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen maant Red Bull aan om te verbeteren

Het weekend in Imola is de eerste van een triple header, en Red Bull moet vooral zien te voorkomen dat het te veel punten verliest. "Iedereen weet dat deze races cruciaal zijn. Iedereen wil met deze updates vooruitgang boeken. Maar we weten ook waar we nog tijd moeten winnen, en daar zijn we natuurlijk ook druk mee bezig." Hoewel Red Bull geen extra motivatie nodig heeft om aan verbeteringen te werken, legt Verstappen uit dat hij het team wel wat onder druk zet: "Gewoon gecontroleerd. Gecontroleerd druk zetten," aldus Verstappen.

Race day in Imola 🇮🇹 Our 400th Grand Prix 💪#F1 || #ImolaGP pic.twitter.com/slMJ9WN1y6 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 18, 2025

Gerelateerd