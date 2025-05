Dr. Helmut Marko heeft goed nieuws voor Max Verstappen. De adviseur van Red Bull Racing verwacht namelijk dat de bandenslijtage geen groot probleem zal vormen tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna.

Verstappen start vanmiddag vanaf de eerste startrij, naast polesitter Oscar Piastri. De Australiër was zaterdagmiddag 34 duizendsten van een seconde sneller dan zijn Red Bull-collega. Hoewel de racepace van McLaren beter was, blijft het bandenbeheer één van de zwakke punten van de RB21 in 2025. Aangezien McLaren de banden gedurende een volledige stint beter op temperatuur weet te houden, moet Verstappen vaak gas terugnemen om te voorkomen dat hij de banden over de spreekwoordelijke ‘cliff’ jaagt.

Red Bull heeft bandenslijtage beter onder controle

In Imola zouden de zaken echter wel eens anders kunnen liggen. Marko onthult in gesprek met Sky Sports Deutschland dat de RB21 in Italië aanzienlijk beter met de banden omgaat. "Ik denk dat bandenslijtage tijdens de race niet zo’n probleem zal zijn", opent Marko. Aangezien er in Imola weinig inhaalmogelijkheden zijn, wijst de teamadviseur op strategische kansen: "Je moet gewoon kijken of je iets kunt winnen bij de start of door middel van de strategie. Inhalen op dit circuit is erg moeilijk."

Inhaalmogelijkheden

Daarnaast merkt Marko op dat het snelheidsverschil met de MCL39 meevalt. "We zijn erg tevreden met onze performance. We liggen drie honderdsten achter. Met hoe dicht het momenteel bij elkaar zit, kan elk klein foutje of slippertje grote gevolgen hebben. Max reed niet perfect bij de chicane, maar een verschil van drie honderdsten is te overbruggen."

