Dit is de voorlopige startopstelling voor de Grand Prix van Emilia-Romagna

De kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna zit erop en dus kan de startopstelling voor de race van zondag worden opgemaakt. Oscar Piastri start vanaf pole position, maar zal dat doen naast Max Verstappen.

George Russell (3) wist op de mediumbanden Lando Norris (P4) af te troeven en Fernando Alonso nam ook een gokje op geel en staat als vijfde op de startgrid. Carlos Sainz was zaterdag de beste Williams op P6, voor teamgenoot Alexander Albon. Lance Stroll laat zien dat de updates bij Aston Martin echt werken, want ook hij staat met zijn P8 in de top tien. Isack Hadjar heeft zich op P9 genesteld voor de deur van Pierre Gasly.

Artikel gaat verder onder video

Voorlopige startopstelling Grand Prix van Emilia-Romagna

De Ferrari's staan buiten de top tien en waren toch aardig teleurgesteld. Charles Leclerc vertrekt zondag vanaf P11 en staat wel voor teamgenoot Lewis Hamilton. Kimi Antonelli kwam uiteindelijk niet verder dan P13 en staat voor de neus van de regerend Formule 2-kampioen Gabriel Bortoleto. Franco Colapinto schoof van de baan tijdens de kwalificatie en blijft hangen op P15. Liam Lawson kon er niet meer uitpersen dan P16. Nico Hülkenberg staat op de een-na-laatste startrij met P17 en daarachter staat Esteban Ocon. Oliver Bearman moet plaatsnemen op de laatste rij, naast Yuki Tsunoda, die hard van de baan ging tijdens Q1.

