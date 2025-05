Hoe laat begint de Grand Prix van Emilia-Romagna?

De Grand Prix van Emilia-Romagna staat voor de deur. Hoewel Red Bull Racing er aan het begin van het weekend niet goed uitzag, deelt Max Verstappen de eerste startrij met kampioenschapsleider Oscar Piastri.

De kwalificatie in Imola heeft genoeg stof opgeleverd om over na te praten. Alpine-debutant Franco Colapinto kon zijn wagen niet op de baan houden en ook Yuki Tsunoda kwam hard in aanraking met de bandenstapels. Daarnaast lijken de Aston Martins met de updates weer een team te zijn om rekening mee te houden, en Red Bull heeft het grote gat ten opzichte van McLaren op zaterdag in ieder geval weten te verkleinen.

Artikel gaat verder onder video

Grand Prix van Emilia-Romagna

Er staan voor zondag een aantal races op het programma. Zo zal de Formule 3 om 08.30 uur van start gaan. De Formule 2 heeft om 10.00 uur de hoofdrace ingepland en als laatste in het voorprogramma vindt de Porsche Supercup om 11.45 uur plaats. Om 15.00 uur is het echter tijd voor het hoofdprogramma: de Grand Prix van Emilia-Romagna.

Zondag 18 mei

15:00 uur: Grand Prix van Emilia-Romagna

Gerelateerd