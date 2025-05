Lando Norris verschuilt zich na afloop van de kwalificatie in Imola niet achter stoelen of banken. De Engelsman klokte de vierde tijd en legt in gesprek met onder andere GPFans uit dat de auto overduidelijk top is, maar dat hij simpelweg de sectoren niet aan elkaar kan knopen.

Ook in Imola maakt McLaren de dienst uit. De eerste drie vrije trainingen werden namelijk afgesloten met drie één-tweetjes. Klassementsleider Oscar Piastri heeft zich bovendien verzekerd van pole position, met viervoudig wereldkampioen Max Verstappen achter zich op de tweede plaats. Ook George Russell was sneller dan Norris.

Artikel gaat verder onder video

Auto is top

Norris is na afloop glashelder over een mogelijke overwinning op zondag: "Het podium moet te doen zijn, een overwinning is onmogelijk." Daarnaast benadrukt Norris dat hij geen problemen had met de banden, iets waar Verstappen wél last van had in zijn laatste ronde. "Ik maakte gewoon te veel fouten. Het gaat eigenlijk bijna nooit goed in die laatste ronde van de kwalificatie. Iedereen gaat altijd sneller, en ik juist langzamer. Het is gewoon niet goed genoeg." Piastri heeft ondertussen laten zien dat de snelheid er wél is: "De auto is goed, want die staat op poleposition. Het is de snelste auto op de baan, maar ik ben gewoon niet snel genoeg. Ik voel me het hele weekend al top, ook in Q1 en Q2. Er is rondetijd beschikbaar, en als ik ervoor ga, dan lukt het niet."

Kwalificatie valt niet meer de kant van Norris op

Dit jaar gaat het Norris een stuk lastiger af, zo erkent hij: "De kwalificatie was altijd één van mijn sterke punten, alleen dit jaar valt het net niet mijn kant op. Er zijn een aantal duidelijke redenen, maar ik ben er niet blij mee, want ik wil om poleposition knokken." Wat betreft de race op zondag hoopt de Engelsman dat er qua tactiek nog iets te halen valt: "Inhalen is hier vrijwel onmogelijk. Hopelijk is er iets te doen qua strategie."

Gerelateerd