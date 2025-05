We weten al dat Max Verstappen gesprekken heeft gevoerd met Mercedes tijdens het F1-seizoen 2024, iets wat hij eind vorig jaar al toegaf. De Nederlander is hier nu wat verder op ingegaan en stelt dat er onder meer over de toekomst is gesproken. Dit betekent echter niet dat het per se over F1 is gegaan.

In gesprek met De Telegraaf stelt Verstappen dat hij inderdaad in 2024 gesprekken voerde met Mercedes en Toto Wolff, iets wat hij vorig jaar ook al bevestigde. "Ik denk dat het ons eerste, echte gesprek was sinds 2021. We hebben een paar dingen rechtgezet over dat jaar. En ook een beetje gesproken over het toekomstperspectief." Dit zal zeker over Red Bull zijn gegaan, maar ook over het toekomstperspectief bij Mercedes vanaf 2026.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen geeft duidelijkheid over mogelijke sabbatical in 2026 na geboorte Lily

Verstappen 'met nog veel meer dingen bezig' dan F1

Verstappen stelt echter ook dat het niet alleen gesprekken zijn geweest over F1, maar ook over veel andere dingen binnen het racen. "Maar voor mij draait het niet alleen om Formule 1. Ik doe heel veel dingen met Red Bull. Iedereen denkt altijd maar dat beslissingen over mijn toekomst puur gebaseerd zijn op wat zich hier in deze wereld afspeelt, maar ik ben nog met veel meer dingen bezig. Er is meer dan ’project Formule 1’. Dat is ook niet iets dat ieder team zomaar kan bieden.”

Gerelateerd