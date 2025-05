Max Verstappen heeft zich uitgesproken over of een sabbatical in 2026 voor hem een optie is wegens de komst van zijn eerste kind met Kelly Piquet en de teleurstellende prestaties van de auto van Red Bull Racing ten opzichte van McLaren.

Sinds 2024, toen Red Bull het tempo van de upgrades van andere teams niet bij kon houden en zeker McLaren en Mercedes, maar eind 2024 ook Ferrari, een betere auto hadden, begonnen de geruchten omtrent Verstappen en vooral Aston Martin en Mercedes toe te nemen. In 2025 is de auto van Red Bull er nog niet beter op geworden en zijn McLaren en zelfs Mercedes zeker op zondag beter. Naast een transfer in 2026, geruchten die gevoerd worden door een prestatieclausule in het contract van de Nederlander, wordt ook een sabbatical in 2026 als optie genoemd. In gesprek met de aanwezige media, waaronder GPFans, laat Verstappen kort maar krachtig weten dat hij hier niet aan denkt: 'Nee', klinkt het twee keer als het hem wordt gevraagd.

Verstappen over sabbatical

In gesprek met De Telegraaf gaat de Nederlander er wat dieper op in en laat Verstappen in ieder geval weten dat dit niet gaat gebeuren. "Dat klopt in ieder geval niet. Daar is geen sprake van. Mijn bedoeling is om het zeker tot en met 2028 vol te houden in de Formule 1. Het is duidelijk dat ik in deze omgeving niet alles leuk vind, maar wél het werken met de mensen om mij heen en het racen zelf. Al is een vierde plaats zoals in Miami niet waar ik het voor doe. Maar het is altijd nog beter dan laatste worden.”

Eerste dagen met dochter Lilly

De reden waarom er over een sabbatical werd gepraat voor 2026, was de geboorte van dochter Lily. Volgens Verstappen, die nu een paar weken heeft kunnen genieten van zijn eerste kind, heeft het hem geen ander mens gemaakt. "Dat niet, maar ik vind het wel heel bijzonder. Alleen al om zo’n kleintje in mijn armen te hebben. Ik kan nog steeds doen wat ik leuk vind, zoals vorige week op de Nordschleife, maar ik probeer verder zoveel mogelijk tijd thuis te spenderen. Hier in Imola vlieg ik zondagavond weer direct terug. Wat dat betreft is het wel fijn dat we nu veel Europese races op het programma hebben staan.”

