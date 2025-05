Lando Norris was bij het vallen van de vlag tijdens de derde vrije training de snelste. De Engelsman was met een 1:14.897 een tiende sneller dan teamgenoot Oscar Piastri, en Red Bull lijkt wat tijd te hebben gevonden, want Max Verstappen gaf op P3 ‘slechts’ twee tienden toe.

De laatste vrije training ging om klokslag 12:30 uur van start op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. De teams hebben voor het weekend in Imola veel updates meegenomen en kregen het laatste testuurtje voordat om 16:00 uur de kwalificatie op het programma staat. Aan de weersomstandigheden kan het niet liggen. De Italiaanse zon scheen volop en met een buitentemperatuur van 22 graden Celsius was het circuit opgewarmd tot 45 graden Celsius.

Coureurs kijken kat uit de boom

Het duurde even voordat de derde vrije training op gang kwam. Norris opende de sessie na zo’n vier minuten en deed dat op de harde banden, die het hele weekend nog niet op de MCL39 waren geschroefd. Aan het einde van dat eerste rondje keerde de Engelsman weer terug naar de pitbox, en ook aan de RB21 van Verstappen werd in de openingsfase nog gesleuteld.

Lewis Hamilton was uiteindelijk de eerste die een serieuze poging deed. De zevenvoudig wereldkampioen werd door Ferrari op de gele banden het circuit opgestuurd en liet een 1:16.983 noteren, een tijd waarmee hij in de tweede vrije training stijf achteraan zou staan. Toch konden Colapinto, Bortoleto en Hülkenberg, die alle drie met de zachtste band reden, die tijd niet verbeteren. Dat lukte Gasly uiteindelijk wel met een 1:16.679, al was dat van korte duur, want na een afkoelrondje kon Hamilton een 1:15.866 laten noteren.

Drukte op de baan neemt toe

Na zo’n twintig minuten kwamen ook de Red Bulls naar buiten en Piastri was eveneens snel onderweg. De leider van het klassement sprong met een 1:15.833 naar P1, maar Verstappen haalde daar nog eens twee tienden vanaf en zette een 1:15.759 neer. Norris kwam op dat moment 77 duizendsten tekort op de tijd van Verstappen. Met nog een half uur te gaan werd het drukker op de baan, en dat merkte Fernando Alonso ook. In de laatste bocht kwam hij een Ferrari tegen, terwijl hij net aan zijn snelle ronde wilde beginnen. "Beide Ferrari’s, ze denken altijd dat ze alleen op de baan rijden", klonk het op de boordradio.

Lawson avoided the barriers and managed and to carry on#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/zJDYzapq9e — Formula 1 (@F1) May 17, 2025

Foutje Lawson

Terwijl het steeds drukker op de baan werd en Verstappen en Norris snel richting de lage 1:15’ers gingen, was het Liam Lawson die even de aandacht op zich wist te vestigen. De Nieuw-Zeelander verloor de achterkant van zijn wagen in bocht drie en belandde via een pirouette in de grindbak, waar hij uiteindelijk op eigen kracht uit kon komen.

Red Bull lijkt snelheid te hebben gevonden

Waar Verstappen op vrijdag nog moest toekijken naar de McLarens, stond hij halverwege de sessie bovenaan. Met een 1:15.078 was hij op dat moment de snelste en Norris gaf bijna twee tienden toe op de tijd van de Nederlander. Piastri daarentegen had op dat moment niet meer dan slechts een installatierondje gereden dus de ware snelheid van de MCL39 was nog niet getoond.

Pushing hard as we enter the final stages of practice 💪#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/NUFxU9dbVu — Formula 1 (@F1) May 17, 2025

Slotfase: Kwalificatiesimulaties

Met nog een kwartier te gaan gingen de motoren open en werd de voorbereiding op de kwalificatie ingezet. Piastri was inmiddels weer op de baan te vinden en met een nieuw setje rode banden was hij snel onderweg, al brak hij uiteindelijk zijn ronde af omdat hij even te wijd ging. Verstappen kwam ook de baan op, met een vers setje C6-banden onder zijn RB21 geschroefd. Met dat setje wist hij de tijd die hij eerder op de mediumband had neergezet niet te verbeteren, maar dat gold eigenlijk voor iedereen op de rode banden, behalve Norris. Die kon in zijn tweede rondje wél verbeteren: met een 1:14.897 duwde hij Verstappen naar P2. Ook Piastri kwam daar uiteindelijk nog onderdoor, maar was niet sneller dan zijn teamgenoot.

