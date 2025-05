Max Verstappen heeft duidelijkheid gegeven over of hij tijdens zijn testdag in Ferrari 296 GT3 op de Nordschleife vorige week het baanrecord heeft verbroken of dat de geruchten niet kloppen.

Verstappen reageert in Imola tegenover de aanwezig media, waaronder GPFans, op zijn testdag van vorige week. Er gingen geruchten dat Verstappen tijdens zijn testdag meteen het baanrecord zou hebben verbroken. "Ik was wel sneller, ja. Ik deed echter niet mee om te laten zien dat ik het baanrecord kan aanscherpen. Ik had gewoon plezier, en leerde de baan samen met het team van Emil Frey (team waar Thierry Vermeulen voor rijdt in DTM). Zij waren ook eerder op de Nordschleife, dus voor hen is de droom ook om de 24 uur van de Nordschleife te rijden. We hadden een mooie dag en kwamen steeds meer op snelheid. We hadden geluk met de omstandigheden, want het was lekker zonnig. Dat is heel fijn."

F1-auto's op Nordschleife

De Grand Prix van Duitsland staat al een tijdje niet meer op de kalender. Zou volgens Verstappen de Nordschleife een optie zijn? De Nederlander denkt van niet. "Met deze Formule 1-auto's kun je daar niet rijden. Daar is het te hobbelig voor. Met de GT3-snelheid gaat het prima. Met auto's die sneller gaan, wordt het al riskant." Voorlopig lijkt een race in Duitsland sowieso niet aan de orde te zijn vanwege het financiële aspect en nog veel meer andere redenen.

