Volgens McLaren-teambaas Andrea Stella zit het geheim van de MCL39 niet zozeer in het bandenbeheer; volgens hem is het vooral het koelsysteem van de wagen dat uitstekend is uitgevoerd. Tijdens de afgelopen race in Miami werd dat zichtbaar, want winnaar Oscar Piastri kwam maar liefst 37 seconden vóór de eerste niet-McLaren-coureur over de finish.

Gerelateerd