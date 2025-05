Dr. Helmut Marko tempert de verwachtingen rondom de updates die Red Bull heeft meegenomen naar de Grand Prix van Emilia-Romagna. Onlangs werd nog gesproken van een cruciaal weekend in Imola, maar inmiddels is dat enigszins afgezwakt. De Red Bull-adviseur verwacht dat het bandenbeheer van McLaren nog steeds de doorslag zal geven.

Tijdens het raceweekend in Miami kreeg Max Verstappen al een nieuwe vloer; dit weekend zal ook teamgenoot Yuki Tsunoda daarover beschikken. Toch blijft het verschil met de MCL39 merkbaar. In de kwalificatie lijkt het nog mee te vallen, maar tijdens de race komt het voordeel van McLaren duidelijk naar voren.

Artikel gaat verder onder video

Updates worden overschat

Marko stelt tegenover Kronen Zeitung dat Red Bull voorlopig nog geen afdoend antwoord heeft. "Het [updates] wordt overschat. Er komen stapsgewijs updates, maar je kan niet verwachten dat we nu ineens weer een winnende wagen hebben", opent Marko. De verbeteringen in de RB21 ziet hij wel, maar de concurrentie is gewoon nog een klap sneller. "McLaren weet de temperatuur van de banden binnen een zeer gunstig werkvenster te houden. In Miami waren we zeven tienden tot een volle seconde te langzaam", legt Marko uit.

Marko hoopt op impact van TD018

Hoewel het geheim van McLaren vooral in de remmen lijkt te zitten, put Marko nog altijd hoop uit de werking van technisch richtlijn nummer 18, die vanaf de race in Spanje van kracht wordt. De testmethode voor de flexibele voorvleugel wordt dan namelijk aangescherpt. "De nieuwe regels die gaan gelden voor de vleugels in Barcelona geven ons meer hoop op enige verandering", aldus Marko.

