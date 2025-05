De Formule 1 dreigt wéér een iconisch circuit te verliezen van de kalender. De Grand Prix van Canada lijkt namelijk te verdwijnen omdat de contractonderhandelingen vastlopen.

Eerder dit seizoen kwam al naar buiten dat het einde van Imola zeer nabij is. Stefano Domenicali meldde al op de RAI Radio dat het niet realistisch is om twee races in Italië te rijden: "Het wordt steeds moeilijker om twee races in hetzelfde land te organiseren, omdat de interesse in de Formule 1 steeds groter wordt. Het is een situatie waar we de komende maanden een oplossing voor moeten vinden. In de huidige situatie zal het heel lastig worden om Imola én Monza nog heel lang samen op de kalender te houden." Hij wilde wel benadrukken over de races in Italië: "Italië is en zal altijd een belangrijk onderdeel van de Formule 1 blijven."

Iconische GP van Canada lijkt te verdwijnen

Nu lijkt dus ook het circuit in Canada te verdwijnen. Jacques Villeneuve analyseerde de race van vorig jaar in Canada: "Vorig jaar, de dag na de race, voelde Montreal aan als een spookstad", vertelde hij aan Spin Casino. "Er waren verkeersproblemen. Het leek wel alsof de overheid de race daar niet wilde laten plaatsvinden. Het was vreselijk; er was niemand. Het voelde als een verlaten stad. Het was echt heel vreemd. Het was erg teleurstellend en ook gênant. Dus mei zou voor iedereen een veel betere tijd kunnen zijn."

Onderhandelingen lopen vast voor Canada

Hoewel de onderhandelingen vast lijken te lopen, is er nog de nodige tijd om de race te redden: het huidige contract loopt af in 2031, dus er is nog enige tijd om te onderhandelen, maar de kans op een verlenging is aanzienlijk klein, volgens een rapport van Le Journal.

