Na een weekje rust voor de coureurs staan we aan de vooravond van een intensieve triple-header door Europa, die komend weekend aftrapt in Italië. Hoe zijn de weergoden de Formule 1 gezin in aanloop naar de eerste race van het jaar op Europese bodem?

Imola, wat officieel het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari heet, heeft sinds 2008 een circuit met een lengte van 4,909 kilometer. Dat betekent dat er 63 ronden verreden gaan worden. Het ronderecord staat op naam van Lewis Hamilton. Hij klokte in 2020 een tijd van 1:15.484, toen hij nog in dienst reed van Mercedes. Max Verstappen won vorig jaar vanaf de pole position, maar stond vol onder druk van Lando Norris. Uiteindelijk kwam de laatstgenoemde 0,725 seconden tekort. Charles Leclerc maakte het podium af voor de tifosi. In 2023 werd de race in Imola geannuleerd vanwege dodelijke overstromingen.

Artikel gaat verder onder video

Weerbericht

Na het afgelopen weekend in Miami, waarin er constant de dreiging van regen was richting de race maar de druppels uiteindelijk toch uitbleven, lijken we voor komend weekend minder rekening te hoeven houden met wat er allemaal op de radar gebeurt en wat er in de lucht hangt. Het weekend begint om vrijdag met slechts negentien graden Celsius op het kwik, waarna dit geleidelijk gedurende het weekend verder op zal lopen. Uiteindelijk hebben we op zondag zelfs een temperatuur van rond de 24 graden Celsius te pakken. De regenkans stijgt gedurende het weekend niet boven de 24 procent, waarmee de kans vrij klein is maar natuurlijk niet geheel uitgesloten lijkt op vrijdag en zondag. Op zaterdag zal het hoogstwaarschijnlijk droog blijven.

De weersvoorspellingen voor aankomend weekend, waar er een droge race op het programma lijkt te staan, net als een droge vrijdag en zaterdag! pic.twitter.com/qA5WMp7f0W — GPFans NL (@GPFansNL) May 12, 2025

Gerelateerd