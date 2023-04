Brian Van Hinthum

Dinsdag 4 april 2023 11:21

Eddie Jordan was de man die in 1991 Michael Schumacher de kans gaf om zijn debuut te maken in de Formule 1. Hoewel hij dus het dichtste bij de Duitser staat, verkiest hij toch een andere coureur boven Schumacher. Hij legt uit waarom hij die keuze maakt.

Jordan koos er in 1991 voor om Schumacher te laten debuteren bij zijn Formule 1-team. In dat jaar was Jordan naarstig op zoek naar een vervanger voor één van zijn rijders. Bertrand Gachot, de coureur in kwestie, moest namelijk de gevangenis in vanwege het gebruik van pepperspray. Jordan liet Schumacher vervolgens testen op Silverstone, waar laatstgenoemde een zeer goede indruk achterliet. Hij zette de Duitser in als de vervanger van Gachot en daarmee was een legendarische loopbaan geboren.

Artikel gaat verder onder video

Verschillende tijdperken

De Duitse coureur wist vanaf dat moment zeven wereldkampioenschappen op zijn naam te schrijven en wordt dan ook door velen als de grootste coureur aller tijden gezien. Inmiddels zit Lewis Hamilton echter ook op zeven wereldtitels in de koningsklasse en dus wordt er over het algemeen tussen die twee coureurs gekozen. Jordan krijgt de vraag van OLBG wie van de twee het snelste zou zijn met hetzelfde materiaal. "Lewis Hamilton en Michael Schumacher waren in verschillende tijdperken op hun best", begint hij zijn analyse.

Jordan maakt een keuze

Toch beslist Jordan om een keuze te maken. "Ik zou het haten om hen te zien vechten op de baan want dat zou voor vuurwerk zorgen. Schumacher zou zijn ellebogen meer naar buiten steken dan Hamilton, maar Hamilton heeft dat kleine beetje extra controle. Ik zou zeggen dat het na zes races 3-3 zou staan. Toch ben ik bereid om mijn nek uit te steken en zeg ik dat Hamilton net de baas zou zijn over Schumacher als ze allebei in dezelfde auto reden."