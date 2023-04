Jan Bolscher

Teambaas Toto Wolff vertelt dat Mercedes zich geen illusies moet maken na de goede performance in Australië afgelopen weekend. Volgens de Oostenrijker moeten ze gaan onderzoeken waarom ze plots zoveel sneller waren dan in de eerste twee raceweekenden van het seizoen.

De Zilverpijlen gingen in de eerste ronde van de race op Melbourne plots aan de leiding, toen zowel George Russell als Lewis Hamilton aan de uiteindelijke racewinnaar Max Verstappen voorbij gingen. Voor Russell liep een veelbelovende middag echter in hoog tempo in de soep. Hij dook tijdens een safety car-periode naar binnen voor nieuw rubber, maar deze werd niet veel later omgezet in een rode vlag waardoor de 25-jarige coureur meerdere posities verloor. Uiteindelijk zou het allemaal niets uitmaken, want de Mercedes-krachtbron in zijn W14 gaf enige tijd later de geest.

Geen illusies

Voor Hamilton verliep de race in Melbourne voortvarender. De zevenvoudig wereldkampioen wist Fernando Alonso constant nipt buiten schotafstand te houden en kwam uiteindelijk als tweede over de streep. Wolff vertelt tevreden te zijn over de performance van de auto op het Albert Park Street Circuit, maar heeft naar eigen zeggen ook een aantal vraagtekens over waar de goede snelheid ineens vandaan kwam. "We moeten gaan nadenken over waarom we hier zo snel waren", vertelt hij. "We moeten onszelf niet voor de gek houden, maar we houden deze richting aan qua ontwikkeling en doen het stap voor stap."

Verstappen klasse apart met DRS

De Oostenrijker vervolgt: "Onze snelheid was goed. Achter Verstappen, hij rijdt in een andere klasse zodra de DRS opengaat, zit iedereen op ongeveer hetzelfde niveau." Hamilton is met zijn tweede plaats in Down Under naar de vierde plaats gestegen in het constructeurskampioenschap, op zeven punten achterstand op Alonso. Mercedes introduceert tijdens het raceweekend in Imola het eerste grote updatepakket, waarmee men de performance verder hoopt te verbeteren.