Oscar Piastri heeft in gesprek met onder andere Motorsport Week zijn kijk gegeven op de interne titelstrijd binnen McLaren. De Australiër legt uit hoe het wederzijds weten van elkaars sterke en zwakke punten zowel een voordeel als een nadeel kan zijn in de strijd om de titel met teammaat Lando Norris.

Strijd om het kampioenschap

McLaren domineerde tijdens de afgelopen Miami Grand Prix het veld, waar de Australiër zijn vierde overwinning van het seizoen bijschreef. Hij wist teammaat Norris achter zich te houden en zag zijn voorsprong in het klassement uitlopen naar 16 punten. De dominantie van de Britse formatie heeft de verwachting versterkt dat de strijd om het kampioenschap dit jaar tussen de twee McLaren-coureurs zal gaan, nu Max Verstappen verder terug ligt.

Gevraagd naar of het een grotere uitdaging is om tegen je teammaat te vechten voor het wereldkampioenschap, zegt Piastri bij Motorsport Week: "In sommige opzichten wel. In sommige opzichten niet. We weten vrijwel precies hoe de ander rijdt. We kennen onze sterke punten, misschien enkele van onze zwakkere punten. Dus van die kant heb je meer informatie, maar het werkt beide kanten op. We weten allebei dat we dezelfde auto hebben, dus dat verwijdert een factor."

Gezonde competitie

Ondanks dat de relatie tussen Piastri en Norris vriendelijk lijkt te blijven, erkent McLaren CEO Zak Brown dat het onvermijdelijk is dat de competitie tussen de twee tot enige spanning zal leiden. Piastri legt echter uit dat de gedeelde ambitie om langdurig succesvol te zijn bij McLaren, erg belangrijk is: "We zijn ons er zeer van bewust dat we dit succes willen zolang we bij McLaren zijn. We willen niet slechts één kans op dit succes, maar voor de komende jaren", aldus de jonge coureur.

Wereldkampioen worden

Met beide coureurs op lange termijn vastgelegd, lijkt de focus bij McLaren te liggen op het behouden van een gezonde competitie tussen de twee. Piastri besluit: "We willen allebei wereldkampioen worden, uiteraard. Maar we willen dit voor de lange termijn, en dat is een belangrijk en gemakkelijk te onthouden iets voor ons en het hele team."