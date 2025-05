Christijan Albers, voormalig F1-coureur en tegenwoordig analist bij Viaplay, gelooft niks van de prestatieclausule die in het contract van Max Verstappen staat bij Red Bull Racing. De Nederlander vraagt zich af, als dit waar is, wie het contract heeft ondertekend.

In de F1-podcast van De Telegraaf gaat Albers in op het contract van Verstappen en zijn toekomst in F1. "Als je naar de resultaten kijkt voorafgaand aan de race, dan denkt Toto [Wolff] waarschijnlijk: waarom heb ik Verstappen nodig? Maar als je dan de race hebt gehad op zondag en je ziet een Verstappen vechten, die ook geen echt millimeter ruimte geeft, dan denk ik toch dat je anders het vliegtuig instapt. Dan denk je: het zou toch wel fantastisch zijn om die jongen binnen te hengelen. Aan de andere kant vind ik ook wel dat alle analisten heel makkelijk denken dat Verstappen wel even een overstap kan maken. We moeten wel in ons achterhoofd houden dat er al heel wat contracten afgesloten zijn en een contract kan ook niet zomaar verbroken worden."

Albers over contract Verstappen bij Red Bull

Over het contract van Verstappen gaan geruchten dat de prestatieclausule geactiveerd kan worden als hij niet in de top drie van het kampioenschap zou eindigen. Albers gelooft hier niet in. "Ik was er niet bij natuurlijk, maar ik heb wel aardig wat F1-contracten gezien in mijn leven. Je gaat mij toch niet vertellen dat Verstappen in zijn contract heeft staan dat hij weg mag gaan als hij derde wordt? Als hij bij de eerste drie staat, dan mag hij toch niet weg? Daar geloof ik echt niet in. Ik geloof niet dat Red Bull dat erin heeft staan en als dat wel zo is, dan waren ze echt wanhopig om hem te tekenen."

'Horner tekent de contracten niet, dat is altijd Marko of Mateschiz geweest'

Alber vervolgt: "Je bent het toch met me eens dat, wanneer je als coureur gaat tekenen, je niet kan zeggen dat je de beste auto moet hebben?" Vervolgens wordt er hardop nagedacht over wie het contract ondertekend heeft, waarna Albers de naam van teambaas Christian Horner noemt. Erik van Haren, de presentator van de podcast, stelt dat dit niet zo is. "Nee, Horner heeft nog nooit een contract van Verstappen getekend. Dat zijn altijd Helmut Marko en Dietrich Mateschitz geweest. Je weet hoe de band tussen deze mensen is en dit contract is getekend vlak na het behalen van zijn eerste wereldtitel. Dit contract ging in in 2022. We zitten nu in 2025, dus die clausule wordt steeds wat eenvoudiger."

