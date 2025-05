Auto Motor und Sport-journalist Michael Schmidt is ervan overtuigd dat het grote slimmigheidje van McLaren daadwerkelijk in de remmen van de MCL39 zit. De Duitser stelt dat dit weleens de sleutel kan zijn tot het sterke bandenbeheer van het team en legt in Formel Schmidt uit hoe dat precies werkt, maar concludeert ook dat de concurrentie het dit jaar niet kan kopiëren.

Afgelopen weekend in Miami toonde McLaren zijn dominantie. Met een één-twee verliet het team zondagavond de Amerikaanse badplaats, waarbij winnaar Oscar Piastri met een voorsprong van zo’n 37 seconden op George Russell - de eerste niet-McLaren-coureur - over de finish kwam. De concurrentie weet niet hoe ze het tempo van McLaren moeten evenaren, en volgens Schmidt zullen de rivalen zich moeten neerleggen bij het feit dat McLaren dit jaar niet meer in te halen is.

McLaren heeft anti-dive- en anti-squat-effect uitgedokterd

Over één ronde kan de concurrentie nog mee, zo bewees Kimi Antonelli door op vrijdag de sprintpole te pakken en Max Verstappen pakte op zaterdag de poleposition voor de hoofdrace. “De MCL39 presteert erg constant, en dat is niet alleen aerodynamisch zo, maar ook op het gebied van de ophanging. Geen enkel ander team heeft zoveel aandacht besteed aan het anti-dive- en anti-squat-effect,” legt Schmidt uit. Dit zorgt ervoor dat de wagen minder beweegt bij remmen en accelereren. De nadelen van het concept komen vooral naar voren in de kwalificatie. “De voorkant voelt hierdoor wat loom aan en Lando Norris heeft daar al meerdere keren over geklaagd, al heeft Oscar Piastri er minder moeite mee. Het is een nadeel, maar het algemene platform van de wagen blijft erdoor wel stabiel.”

Luchtstromen binnen remtrommel

De remtrommel van de MCL39, daar lijkt het slimmigheidje vooral in te zitten. "Je kunt de remtrommel zelden bekijken, maar dit weekend gebeurde dat toevallig. Zelfs dan is het moeilijk om te achterhalen wat McLaren precies doet. Waarschijnlijk heeft het te maken met de luchtstroom rond de remmen, aan de binnenkant van de trommel. Mogelijk speelt het materiaal ook een rol. Aan de binnenkant hoeft het immers geen carbon te zijn; het onderdeel kan ook van aluminium of een ander materiaal zijn dat beter warmte afvoert. Daardoor kun je warme en koude lucht van elkaar scheiden, waardoor je de banden koel en de remmen warm kunt houden," verklaart Schmidt. Hij benadrukt echter dat het om een zeer complex systeem gaat, omdat sommige componenten in de remtrommel juist warm moeten blijven.

Rivalen kunnen foefje niet zomaar implementeren

Volgens Schmidt is de conclusie helder: de concurrentie kan zich maar beter neerleggen bij McLarens voorsprong. "De achterstand is niet meer goed te maken. Het is niet alleen deze innovatie, ze hebben waarschijnlijk nog meer slimmigheden toegepast. Het is onmogelijk dat het alleen om die ventilatiekanalen gaat, het hele concept van McLaren klopt. En dat kunnen de andere teams niet zomaar veranderen," aldus Schmidt. Bovendien kan McLaren dit voordeel meenemen naar volgend seizoen. "Dit systeem werkt op elke auto en zal dus ook in de toekomst een belangrijke factor blijven. De concurrentie moet zo snel mogelijk achterhalen hoe het werkt, anders wordt 2026 een herhaling van dit jaar."

