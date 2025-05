Dr. Helmut Marko is daags na de Grand Prix van Miami nog altijd niet te genieten. De adviseur van Red Bull Racing is teleurgesteld over de grote achterstand op McLaren, maar ziet wel dat Max Verstappen er met zijn talent alles aan doet om het gat te verkleinen. De Oostenrijker vestigt zijn hoop op de updates in Imola, al erkent hij dat hij er een hard hoofd in heeft.

Hoewel Verstappen nog poleposition wist te bemachtigen tijdens de kwalificatie, bleek tijdens de race dat McLaren over een spreekwoordelijke extra versnelling beschikte. Verstappen kon Piastri nog enkele ronden achter zich houden, maar toen de klassementsleider eenmaal de Nederlander voorbij was, werd het gat snel groter. Uiteindelijk kwam Lando Norris als tweede over de streep, en de voorsprong van Piastri op de nummer drie - George Russell - bedroeg maar liefst 37 seconden.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Russell verwacht geen impact op McLaren van TD018: 'Geheim van McLaren zit in de banden'

McLaren snel, Mercedes ook

Verstappen eindigde als vierde, en Marko zucht in gesprek met OE24: "Dat is echt veel. En het zouden er nog meer geweest zijn als Max in de eerste ronden niet voor de McLarens had gereden en hen had opgehouden. Zoals de derde plaats van George Russell laat zien, is ook Mercedes sterker geworden. Dus we moeten echt iets bedenken", luidt de missie bij Red Bull. "Wij waren gewoon niet snel genoeg. Over één ronde is Max er volledig bij; dan compenseert hij veel met zijn talent - wat ik de ‘Max-factor’ noem. Maar in de race zagen we helaas dat McLaren over een ongelooflijke snelheid beschikt."

OOK INTERESSANT: 'Druk op Red Bull-teambaas Horner neemt toe, Oakes in beeld als opvolger'

Pole Verstappen dankzij fouten van McLaren en Mercedes

Het Oostenrijkse team richt zich op het eerste Europese raceweekend, waar een nieuw updatepakket voor de RB21 wordt geïntroduceerd. Toch houdt Marko een slag om de arm: "We krijgen nieuwe onderdelen, maar de vraag is of we daarmee dichter bij McLaren kunnen komen. Zij hebben een ongelooflijke auto, technisch gezien waanzinnig sterk. De poleposition van Max - laten we eerlijk zijn - kwam alleen tot stand doordat beide McLarens én Antonelli in de Mercedes bij hun laatste poging fouten maakten," aldus Marko, die niet verwacht dat het gat richting McLaren op korte termijn wordt gedicht.

Gerelateerd