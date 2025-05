Flavio Briatore heeft voor het eerst gereageerd op de recente wissel bij Alpine, waar Jack Doohan plaats moest maken voor Franco Colapinto. Briatore, die een belangrijke rol speelt binnen het team, legt uit waarom deze beslissing genomen is en wat het betekent voor de toekomst van Alpine.

De wissel kwam voor de meeste mensen niet als een verrassing. Doohan kreeg zes races de tijd om zich te bewijzen, maar wist geen punten te scoren. De Australiër had zichtbaar moeite om zijn draai te vinden in de Formule 1, met als dieptepunten een crash in de openingsronde van de seizoensopener in Australië en een uitvalbeurt in Miami. Nu is het de beurt aan Colapinto, de Argentijnse coureur die in de komende vijf races zijn kunsten mag vertonen in de Formule 1, met races in onder meer Imola, Monaco en Barcelona op de kalender. Het is een wissel die onderdeel is van een bredere strategie van Alpine om de coureurs goed te bekijken richting het belangrijke seizoen van 2026.

Line-up roteren

Briatore legt uit: "Met het veld dat dit jaar zo dicht bij elkaar ligt en een competitieve auto die het team in de afgelopen twaalf maanden drastisch heeft verbeterd, zien we de noodzaak om onze line-up te roteren." Hij benadrukt dat het essentieel is om de juiste coureurs te hebben wanneer de Formule 1 in 2026 opnieuw begint. "We willen een complete en eerlijke beoordeling van onze coureurs maken," voegt hij toe.

Toekomst Doohan

Ondanks de wissel blijft het team Doohan steunen. Briatore zegt: "We blijven Jack ondersteunen bij het team, aangezien hij zich tot nu toe zeer professioneel heeft gedragen in zijn rol als coureur. De volgende vijf races geven ons de kans om iets anders te proberen en na deze periode zullen we onze opties beoordelen." Het is nog onduidelijk of de jonge Australiër in de toekomst een comeback kan maken, of dat de andere reserve-coureur, Paul Aron, een kans krijgt. De komende races worden in ieder geval cruciaal voor zowel Colapinto als het team, dat zich voorbereidt op de uitdagingen van de toekomst.