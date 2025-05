Geklungel van Ferrari, daar kan men wel van spreken. De spanning bij de Italiaanse renstal liep op toen Lewis Hamilton zijn onvrede uitte over de teamorders van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen heeft zich uitgelaten over de situatie.

Tijdens de Grand Prix van Miami waren er verschillende momenten te horen via de teamradio: “Hoe is dit tempo? Ik kan echt niet sneller”, vroeg Hamilton eerst. Adami stelde hem gerust: “Nu is het 32,6, en Charles 32,7.” Maar daarna was de rust niet teruggekeerd. Integendeel, de banden hadden het érg zwaar. Hamilton bleef ontevreden: “Mijn banden zijn best slecht. Over het algemeen heb ik onderstuur hier, maar ik weet niet wat ik moet zeggen.” Het was onrustig bij het Italiaanse team, en doordat de teamorders zo lang duurden, reageerde Hamilton zeer sarcastisch na het wisselen van plek met zijn teamgenoot Charles Leclerc: "Neem gerust een theepauze!"

Kritisch op Ferrari

Hamilton baalt van het trage handelen van Ferrari: "Ik vond niet dat de beslissing snel genoeg werd genomen. En zeker op zo'n moment denk je: 'Kom op!', maar daar blijft het bij. Ik heb geen problemen met het team of met Charles." Daarna is de Brit ook kritisch op de auto: "Ik denk dat we het beter kunnen doen, maar de auto is niet waar we echt moeten zijn. Uiteindelijk vechten we voor de zevende en achtste plek." Momenteel staat Hamilton op een zevende plek in het coureurskampioenschap met 41 punten.

Hamilton kijkt terug op 'dramatische' race

Hij blijft dus terugkijken op een zeer frustrerende GP: "Het vuur in mij brandt nog steeds; ik voelde het daar echt naar boven komen," zei Hamilton. "Ik ga niet mijn excuses aanbieden omdat ik een vechter ben. Ik ga niet mijn excuses aanbieden omdat ik het nog steeds wil. Ik weet dat iedereen in het team dat ook wil."

