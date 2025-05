Max Verstappen heeft zijn ongenoegen geuit over de recente pitstopfouten van Red Bull Racing. In de Nederlandse mediasessie liet hij optekenen dat het niet mag gebeuren, omdat het cruciaal kan zijn voor zijn titelaspiraties. Dat zei hij na een rommelige sprintrace in Miami, waar een onveilige release hem kostbare WK-punten kostte. De Nederlander kreeg een tijdstraf van tien seconden en eindigde daardoor als zeventiende.

De sprintrace in Miami ging niet zoals gehoopt voor de Limburger. Waar hij de pole-position voor de hoofdrace wist te verzilveren, ging het in de sprintrace mis in de pitstraat. Een onveilige release zorgde voor frustratie bij de Red Bull-coureur, die zijn auto nog niet op het niveau van McLaren heeft staan. "Ik kwam na afloop van de race binnen en ze wisten het zelf natuurlijk ook al wel, alleen je moet wel snappen dat ik er ook niet blij mee ben…" citeert Motorsport.com. Helmut Marko, adviseur van het team, liet weten dat het ging om een menselijke fout, en dat zonder deze fout, de race gewonnen had kunnen worden.

Artikel gaat verder onder video

Reactie Verstappen

De regerend wereldkampioen reageerde nuchter: "Daar kun je nu toch niks meer aan veranderen. Het was natuurlijk niet ideaal, maar uiteindelijk is de kwalificatie daarna het belangrijkste", klonk het. Hij liet optekenen dat het team weet dat het fout is gegaan, maar dat hij er niet blij mee is. Christian Horner, teambaas van het team, liet optekenen dat het ging om een menselijke fout en dat het team gaat kijken hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Personele veranderingen binnen Red Bull

Er zijn speculaties dat personele veranderingen binnen het team, zoals het vertrek van Jonathan Wheatley, de voormalig sportief directeur, hieraan ten grondslag liggen. De viervoudig wereldkampioen vindt het echter te makkelijk om het daar op af te schuiven: "Ja, er zijn natuurlijk mensen gerouleerd", zei hij. "Bepaalde mensen hebben nu andere taken, maar ik vind het makkelijk om het daar meteen op af te schuiven. Het mag gewoon niet gebeuren, dat is heel duidelijk."