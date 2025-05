Wat McLaren precies met de achterbanden doet, weet ook Max Verstappen niet. Wel stelt de Nederlander dat de andere teams, inclusief Red Bull Racing, duidelijk iets verkeerd doen. McLaren beheerst het bandenmanagement als geen ander, en geen enkel ander team lijkt te begrijpen hoe dat mogelijk is.

Afgelopen jaar deden geruchten de ronde over mogelijk water in de banden, bedoeld om de slijtage te beperken en de temperatuur te verlagen. Daar is overigens nooit bewijs voor geleverd, al vermoedt Red Bull dat er toch sprake is van een ‘foefje’. Met warmtecamera’s richtte het Oostenrijkse team zich tijdens pitstops in Djedda en Bahrein op de achterbanden van de MCL39. Daarbij viel op dat er opvallend veel blauwe vlekken (lage temperaturen) zichtbaar waren, terwijl bij andere teams vooral oranje en rode kleuren te zien waren, zo vertelt Red Bull aan Auto Motor und Sport.

Voordeel McLaren

Ook viervoudig wereldkampioen Verstappen ziet dat McLaren iets bijzonders doet met de banden, al wil hij absoluut niet spreken van iets illegaals. “Ik denk dat zij [McLaren] in het algemeen beter zijn in de race. Je zag dat ook al op de intermediates in de regen. Zodra die banden oververhit raken, hebben zij een enorm voordeel. Dan doen wij allemaal iets verkeerd… behalve McLaren dan,” aldus Verstappen tegenover Motorsport.com.

Op de vraag of Red Bull zelf al ideeën heeft om het bandenmanagement te verbeteren, reageert Verstappen: “Nou ja, wij doen ons best om dat op te lossen. Maar sommige dingen hebben wat meer tijd nodig, ook om het goed te begrijpen. En om het vervolgens te produceren, is weer een ander verhaal.”

Regenrace niet per se in het voordeel van Verstappen

Volgens het laatste weerbericht kunnen we vanavond tijdens de Grand Prix van Miami mogelijk een regenrace verwachten. Hoewel dat normaal gesproken in het voordeel van Verstappen is, tempert hij dit keer de verwachtingen. “Nou, wat ik zaterdag zag in de regen was niet heel overtuigend… Toen was McLaren ook sterker. Ik denk dat zij in het algemeen gewoon beter zijn, dus het wordt sowieso een lastige wedstrijd. Maar we staan er nu in ieder geval voor, en hopelijk kunnen we het hen zondag lastig maken,” besluit Verstappen.