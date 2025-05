Dr. Helmut Marko is blij met de poleposition van Max Verstappen en stelt dat daarmee ook direct de verhalen over coureurs die trager zouden worden zodra ze vader zijn, de prullenbak in kunnen.

Deze week werd bekend dat Verstappen samen met Kelly Piquet een extra gezinslid heeft verwelkomd: dochter Lily. Sinds de bekendmaking van de zwangerschap doken er verhalen op over vaders die na de geboorte van hun kind mogelijk wat langzamer zouden worden. Verstappen zelf heeft al laten weten dat dat onzin is, en Marko sluit zich daar in De Telegraaf volledig bij aan.

'Verstappen juist twee tienden sneller'

"Het vaderschap maakt Max twee tienden sneller," glimlacht de adviseur van Red Bull Racing. Op een iets serieuzere toon wijst Marko wel op de pijnpunten van de RB21. "En dan zegt hij ook nog dat hij wat te veel last heeft van onderstuur in de auto. Kun je nagaan als dat straks verholpen is..." Marko verwacht dan ook dat Verstappen kan domineren zodra de problemen met de RB21 zijn opgelost. Verstappen reageert ook op de woorden van Marko, die suggereert dat het vaderschap hem iets extra's geeft: "Dat weet ik ook niet, hoor. Maar ik denk dat het allemaal niks uitmaakt. Het heeft geen invloed op mij," aldus de polesitter.

