Max Verstappen pakte zaterdag pole position voor de F1 Grand Prix van Miami door Lando Norris en Andrea Kimi Antonelli met 0.065 seconden en 0.067 seconden te verslaan. De top vijf zat binnen 0.2 seconden van elkaar tijdens wederom een spectaculaire kwalificatie. Verstappen was meer dan blij met zijn resultaat.

In gesprek met Martin Brundle blikt Verstappen terug op zijn pole position. "Het was een fantastische kwalificatie. We hebben de auto ook wat verbeterd zodat ik hem beter kon roteren. Eerlijk gezegd werd het per run in Q1, Q2 en Q3 beter en beter. Ik zocht iets meer de limiet op en had een moment in mijn laatste ronde bij de eerste bocht. Het is hier erg lastig met de banden over een rondje. Het werkte in ieder geval en ben blij dat ik op pole eindigde."

Verstappen over GP Miami

Voor de race van zondag is het ook voor Verstappen afwachten tot zondag, want veel training hebben de coureurs niet gehad. "Wat betreft race pace heb ik geen idee, dat moeten we zien. Ook vanwege de regen. Het is in ieder geval de best mogelijke startpositie, wat positief is. In de race is het een ander verhaal, maar we gaan proberen te maximaliseren."

