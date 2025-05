De FIA heeft, terwijl ondertussen de kwalificatie in Miami alweer bezig is, de onderzoeken naar Alex Albon en Liam Lawson afgerond. Beide coureurs werden bestraft door het motorsportorgaan, waardoor de uitslag van de sprintrace toch nog behoorlijk op de schop gaat.

Albon zou tijdens de safety car zich niet aan de regels hebben gehouden van de wedstrijdleiding en de instructies niet gevolgd hebben. De Britse Thai had juist zo'n fantastische race en kwam - mede door de straf voor Max Verstappen - als vierde over de streep in de sprintrace. Dat mooie resultaat kreeg voor Albon echter een staartje wegens zijn overtreding. Hij werd schuldig bevonden door de wedstrijdleiding, waardoor hij van P4 tot P12 zakt met zijn vijf seconden tijdstraf.

Lawson

Ook voor Lawson waren er problemen. De Nieuw-Zeelander reed eigenlijk een prima race en finishte als negende. Door de straf van Albon zou hij de punten binnengekomen zijn, maar hij had een incident met Fernando Alonso, die crashte. De FIA heeft Lawson schuldig bevonden voor de crash en ook hij kukelt dus buiten de punten én krijgt een strafpunt op zijn superlicentie.

Balen! Albon en Lawson hebben na afloop van de sprintrace allebei nog een tijdstraf van vijf seconden gekregen. Vooral pijnlijk voor Albon op de vierde plek! pic.twitter.com/jE4hpquX8j — GPFans NL (@GPFansNL) May 3, 2025

