De zaterdag in Miami is behoorlijk chaotisch begonnen met een regenachtige sprintrace, waardoor de start van die sessie uitgesteld werd en dus het schema ietwat overhoop ligt. De FIA heeft daarom besloten in te grijpen en de start van de kwalificatie uit te stellen.

Op zaterdag was de sprintrace de eerste sessie van de dag, maar helemaal vlekkeloos verliep het allemaal niet. Daar waar je normaal bij Miami aan een brandend hete zon, palmbomen en strand denkt, was het vlak voor de kwalificatie een bak regen die uit de lucht kwam vallen. Het circuit van Miami was daardoor kletsnat en tijdens de start achter de safety car concludeerde men al vrij snel dat het niet veilig genoeg was om van start te gaan met de sprintrace. De rode vlag ging uit en de coureurs moesten terug de pits in.

Artikel gaat verder onder video

Starttijd opgeschoven

Ondertussen brak het zonnetje - zoals we in Miami gewend zijn - wel weer gewoon door en kon de baan vrij snel droger worden. Dat duurde wel even, waardoor de sessie een half uur later dan gepland pas echt kon beginnen. Omdat de teams tussen de sprint en de kwalificatie ook de nodige voorbereidingstijd nodig hebben, heeft de FIA besloten om de starttijd van de kwalificatie wat later in te plannen. De sessie zal een kwartiertje opgeschoven worden, waardoor we dus om 22:15 uur Nederlandse tijd zullen gaan beginnen.

Qualifying has been delayed by 15 minutes to 4:15pm local time as part of a timetable rejig following the delayed end to the sprint #F1 #MiamiGP — Luke Smith (@LukeSmithF1) May 3, 2025

