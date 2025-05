Lewis Hamilton begon zeker niet in een ideale situatie aan de Sprint voor de F1 Grand Prix van Miami, maar bleek dankzij een eigen strategische beslissing in lastige omstandigheden toch naar P3 te rijden achter de McLaren van Lando Norris en Oscar Piastri.

Na de Sprint sprak Hamilton met Romain Grosjean over de Sprint. "Ik ben zo blij hiermee. Het is een lastig seizoen geweest. Ik had nooit gedacht dat het hier zo regenen. Het is de eerste keer dat we hier op de baan rijden in natte omstandigheden en wat voor een race gaf het ons! Ik had het echt oprecht lastig op de intermediates, volgens mij iedereen."

Hamilton hakte zelf knoop door

Hamilton besloot vroeg naar de softs te gaan toen de baan droog genoeg was en dit pakte uiteindelijk goed uit. De Brit werd vooral daardoor nog derde en kon Verstappen vlak voor de safety car nog inhalen. "Ik besloot de beslissing te nemen om naar binnen te gaan voor de softs, want ik ging niet vooruit. Ik heb het gokje genomen en het lukte. Ik had gehoopt dat er nog wat meer rondjes waren om de auto's van McLaren uit te dagen, maar het is zoals het is."

A hectic Sprint in Miami ends in a podium 💪 pic.twitter.com/m7sKA7Dy2U — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) May 3, 2025

