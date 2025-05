Volgens McLaren-CEO Zak Brown was het onvermijdelijk dat Red Bull Racing de gevolgen zou voelen van het vertrek van meerdere sleutelpersonen. Christian Horner stelt dat zijn team volledig vertrouwt op de nieuwe lichting, maar volgens Brown doet het Red Bull toch meer pijn dan ze willen laten blijken.

Wat Jos Verstappen in maart 2024 voorspelde, is deels uitgekomen. De vader van Max Verstappen stelde destijds dat Red Bull Racing zou kunnen imploderen als Horner aanblijft. Hoewel dat wellicht wat overdreven was, zijn er het afgelopen jaar wel degelijk diverse sleutelfiguren uit het succesvolle team vertrokken. Adrian Newey is inmiddels in dienst bij Aston Martin en Jonathan Wheatley is de nieuwe teambaas van Kick Sauber. Ook hoofdstrateeg Will Courtenay vertrekt; vanaf 2026 is hij werkzaam bij McLaren. McLarens hoofdontwerper Rob Marshall is eveneens afkomstig van Red Bull Racing, al diende hij zijn ontslag al in 2023 in.

Brown wijst naar onvermijdelijk verval Red Bull Racing

Bij De Telegraaf werpt Brown een blik op de situatie bij Red Bull Racing en ziet hij dat het team in verval is. "Of ik verrast ben dat Red Bull is teruggevallen? Nee, ik ben niet verrast. Als je mannen als Adrian Newey, Rob Marshall, Jonathan Wheatley en vast nog meer mensen verliest, is dit niet zo gek", stelt de Amerikaanse CEO. Horner beschermt zijn team en heeft herhaaldelijk laten weten dat de impact wel meevalt, maar dat gelooft Brown niet. "En wat ik ervan lees, is dat Red Bull vooral zegt dat ze hen niet zullen missen. Maar daar lijkt het wel op. Rob Marshall werkt nu voor ons als Chief Designer en is een heel slimme engineer. Ik zie wat hij ons team heeft gebracht. Hij verricht fantastisch werk."

Desondanks houdt Brown rekening met Verstappen in de titelstrijd. "Als je naar de coureurs kijkt, zie ik Max, George en Charles Leclerc als de grootste concurrenten. En bij de teams, op dit moment, Mercedes. Maar iemand als Verstappen mag je natuurlijk nooit onderschatten. Een geweldige coureur. Kijk alleen al naar zijn recente overwinning in Japan", aldus Brown.

