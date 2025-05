Lando Norris heeft een onderzoek aan zijn broek gekregen na de eerste en enige vrije training voor de F1 Grand Prix van Miami. Hij is met een afgevaardigde van McLaren naar de stewards gefloten, vanwege een bijzonder gevaarlijk moment.

Er werd maar één trainingssessie verreden op het Miami International Autodrome, omdat het een sprintweekend is. Oscar Piastri was het snelst met een 1:27.128, vier tienden onder de tijd van Charles Leclerc en Max Verstappen. Williams maakt indruk door in de top vijf terecht te komen met Carlos Sainz voor Alexander Albon. Isack Hadjar, George Russell, Yuki Tsunoda, Kimi Antonelli en Fernando Alonso completeerden de top tien. Norris kwam niet verder dan P12, omdat hij zijn kwalificatierun moest afbreken vanwege een rode vlag voor een crash van Ollie Bearman. De Mercedessen konden eveneens geen ronde doen op de softs.

Zaklamp in de cockpit

Norris kwam na twee ronden in de vrije training terug naar de pitstraat. Hij riep richting race-engineer Will Joseph op de boardradio: "Er ligt allerlei gereedschap in de cockpit. En het valt allemaal uit elkaar." Eenmaal tot stilstand gekomen in de pitbox van McLaren, haalde hij onder andere een zaklamp tevoorschijn. Het kan bijzonder gevaarlijk zijn om gereedschap in de cockpit te hebben. Als het onder het rempedaal komt te liggen, kan het zijn dat het pedaal niet meer naar beneden kan en de auto dus niet afgeremd kan worden. Dit is wat Johnny Herbert overkwam op Monza in 1998 met een crash tot gevolg. Norris wordt onderzocht voor het rijden met de McLaren "in onveilige omstandigheden". Het is nog niet bekend wat voor straf hij krijgt.

Overigens moet Norris ook samen met Esteban Ocon in het kamertje van de stewards zitten voor een ander incident. Ocon blokkeerde de McLaren op het langste rechte stuk op het circuit van Miami, toen hij langzaam op de racelijn reed, wachtend op een moment met weinig verkeer voor zijn neus. Kijken in zijn spiegels deed de Haas-coureur echter niet en Norris knalde bijna op hoge snelheid tegen hem op.

