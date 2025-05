Fernando Alonso heeft zijn teleurstelling uitgesproken over de moeizame start van het seizoen voor Aston Martin. In de aanloop naar het sprintweekend in Miami vertelt de Spanjaard tegenover de media dat de prestaties van het team tot nu toe achterblijvenDe tweevoudig wereldkampioen had zelf een betere seizoensstart voor ogen en verwacht opnieuw een lastig weekend.

Het seizoen verloopt voor de tweevoudig wereldkampioen verre van ideaal. Na vijf races staat hij op de zeventiende plaats in het rijderskampioenschap zonder punten, iets wat hij niet meer heeft meegemaakt sinds 2017. Teammaat Lance Stroll heeft inmiddels wel al wat punten binnen weten te halen, maar Aston Martin staat momenteel slechts zevende in het constructeurskampioenschap. De zorgen over de competitiviteit van de AMR25 nemen daarom toe. De formatie uit Silverstone heeft in de eerste vijf races van 2025 slechts tien punten bij elkaar gereden, een schril contrast met het sterke seizoen van Aston Martin in 2023.

Alonso erkent dat AMR25 niet competitief is

Alonso erkent dat het team niet zo competitief is als gehoopt: "We zijn niet zo competitief als we willen zijn, we dachten dat we dat zouden zijn, maar ik denk dat er niet slechts één thema is", klinkt het. "Er zijn een paar factoren die de auto op dit moment een beetje moeilijk maken, in termen van tempo. We zijn misschien niet zo snel als sommige middenveldteams, die hebben een stap vooruit gezet en zitten dichter bij de top vier, een stap die wij niet hebben gemaakt."

Alonso verwacht lastig weekend Miami

De Spanjaard benadrukt dat er verbetering moet komen: "We moeten reageren, we moeten het beter doen en hopelijk zetten we in de komende races een stap vooruit, maar het is moeilijker dan verwacht." Alonso heeft echter zijn twijfels over een snelle verbetering in Miami. Het stratencircuit is volgens de Spanjaard nooit echt een gunstig circuit geweest voor het team. De AMR25 heeft moeite om de performance van vorig jaar bij te benen, met name in de langzame bochten en op de rechte stukken.

Hoop voor de toekomst