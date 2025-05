Verstappen voor het eerst vader: hoeveel vaders rijden er rond in de Formule 1?

Max Verstappen is de kersverse papa van dochtertje Lilly. De Red Bull Racing-coureur maakte vandaag officieel bekend dat zijn partner, Kelly Piquet, in goede gezondheid is bevallen.

Dat de geboorte van het eerste kindje samen van Verstappen en Piquet dicht bij was, werd op donderdag al bekend. Een aantal wakkere fans op social media zagen namelijk dat de privéjet van de viervoudig wereldkampioen nog altijd in Nice stond, terwijl Miami toch niet bepaalt om de hoek ligt. Red Bull Racing maakte niet veel later bekend dat Verstappen de mediadag zou missen, omdat de geboorte aanstaande was. Inmiddels is dus bekend dat alles goed en wel is verlopen.

Hoeveel Formule 1-coureurs zijn vader?

Max Verstappen is slechts de tweede coureur op de huidige grid die vader is. Nico Hülkenberg werd in 2021 vader van eveneens een dochtertje. Afgelopen jaar reden er nog meer papa's rond in de Formule 1. Kevin Magnussen en Sergio Pérez - eind 2024 allebei onvrijwillig uit de sport vertrokken - weten al langer hoe het vaderschap werkt. Het zijn van een vader is vandaag de dag dus best schaars in de Formule 1, al is het volgens Jos Verstappen "gelul" dat je er langzamer van gaat rijden. Volgens hem, motiveert het alleen maar meer.

