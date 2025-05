Kelly Piquet, de vriendin van Max Verstappen, heeft van zich laten horen op social media. Het Braziliaanse model verwijst naar de band tussen moeder en dochter. Dat is opvallend, want Piquet zou vandaag bevallen zijn van haar tweede kindje, het eerste kind voor Verstappen.

Donderdagochtend kwam de geruchtenstroom op gang, toen bleek dat de privéjet van Verstappen nog altijd in Monaco stond. De mediadag in Miami was inmiddels aangebroken. Hoewel Verstappen niet was uitgenodigd voor de persconferentie, was het natuurlijk wél de eerste werkdag van het sprintweekend voor de Nederlander in de Amerikaanse badplaats. Red Bull Racing kwam uiteindelijk met een statement waarin het bevestigde dat Verstappen wél deelneemt aan de rest van het raceweekend, maar wilde verder niets meedelen uit respect voor het gezin.

Vriendin Max Verstappen deelt boodschap

Piquet heeft van zich laten horen op Instagram. "De band tussen moeder en dochter is uniek – gebouwd op liefde, vertrouwen en ontelbare kleine momenten die we voor altijd zullen koesteren", zo schrijft ze.

