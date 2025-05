Het raceweekend in Miami staat op het punt om te beginnen. Tegelijkertijd trekken coureurs en teams alles uit de kast om er 'goed' bij te lopen. Veel teams kondigen speciale livery's en pakken aan.

De paddock zal niet alleen gevuld zijn met coureurs, want Amerika is Amerika niet zonder beroemdheden, influencers en zélfs profatleten. Ook de teams spelen in op dit uitzonderlijk uitgepakte evenement: de Racing Bulls kondigen speciale velgen aan en een nieuwe livery, beide coureurs van Mercedes zullen een nieuw pak aan hebben en Ferrari komt ook met een nieuwe livery. Het is duidelijk dat hetgeen wat er op het circuit gebeurt niet alleen de aandacht krijgt: wellicht is de 'showbiz' de leidende factor voor de organisatoren.