Hoe laat begint het sprintweekend in Miami?

Ronde vijf van het wereldkampioenschap Formule 1 is aangebroken. De Grand Prix van Miami wordt zondag verreden, maar het is een sprintweekend en dus krijgen we zaterdag ook al een race voorgeschoteld. Vrijdagavond wordt het spektakel afgetrapt met de eerste en enige vrije training, die om 18:30 uur van start gaat.

Het Miami International Autodrome is dit weekend het strijdtoneel. De race in de Amerikaanse badplaats geldt voor velen als het equivalent van de Grand Prix van Monaco. Veel bekende sterren zijn dan ook aanwezig dit weekend, en de prijzen van hapjes en drankjes liggen op een bijzonder hoog niveau. Dat mag de pret echter niet drukken, want vorig jaar wist Lando Norris in Miami zijn eerste overwinning uit zijn carrière te behalen.

Grand Prix van Miami

Een verrassing ligt dus op de loer, en het spektakel wordt vrijdagavond om 18:30 uur afgetrapt met de eerste en enige vrije training van het raceweekend. Om 22:30 uur volgt vervolgens de sprintkwalificatie.

A few famous faces have joined us over the years in Miami 👀#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/NdztVrahFf — Formula 1 (@F1) May 1, 2025

