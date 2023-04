Vincent Bruins

Alexander Albon moest na zeven rondjes al vanaf de zijlijn toekijken. Hij maakte een flinke crash mee in de Grand Prix van Australië. Hij heeft daarmee kostbare punten verspeeld voor het achterhoede team van Williams.

In zijn 25e kwalificatie voor de Britse renstal kwam Albon voor de tweede maal in Q3 terecht. De 27-jarige ving de race in Melbourne aan vanaf de achtste positie. Hij won twee plekjes en kwam op P6 terecht. Na zeven ronden was het feestje echter al voorbij. De Williams-coureur veroorzaakte de eerste van drie rode vlaggen.

Pirelli's straffen je

"Het is frustrerend," zo begon Albon tegenover Viaplay. "Ik verloor de controle over de auto, ook al ging ik langzamer de bocht in dan de ronde ervoor. Ik ging wel ietsje wijder bij het ingaan van bocht vijf. Ik kwam op de kerb aan de buitenkant terecht en dacht dat het geen probleem zou zijn. Als je kijkt naar de data, had het aan de temperatuur van de banden kunnen liggen [dat ik ben gecrasht]. Met deze Pirelli's wordt je bestraft, als je ook maar een beetje zijwaarts gaat. Ik denk dat dat de oorzaak is."

Boos op mezelf

"Natuurlijk is het teleurstellend," vertelde de Britse Thai verder na afloop van de race. "Ten eerste was het wel mijn fout en mijn excuses gaan uit naar het team. Het was zo'n dag waarop een mooi resultaat makkelijk haalbaar was, als je ziet waar iedereen is geëindigd. De kans op punten was groot. We proberen altijd punten te scoren, zeker met de mogelijkheden die we vandaag hadden met auto's die op een andere strategie reden. Alles verliep volgens plan, totdat ik die fout maakte. Ik ben echt boos op mezelf."