Vincent Bruins

Zondag 2 april 2023 14:51

Pierre Gasly en Esteban Ocon crashten samen uit de Grand Prix van Australië na een van de vele herstarts. De gehavende bolides van Alpine waren medeverantwoordelijk voor een derde rode vlag-situatie. Wat niet beschadigd is, is de relatie tussen de Franse teamgenoten, zo laat Ocon weten.

Gasly wist op de zaterdag in Melbourne in Q3 terecht te komen en kwalificeerde zich als negende voor de derde ronde van het wereldkampioenschap. Ocon miste de sessie voor de top tien op zeven duizendsten van een seconde. Hij mocht de Grand Prix op het circuit van Albert Park vanaf P11 aanvangen, direct achter Gasly.

Artikel gaat verder onder video

Gasly naar voren, Ocon verliest posities

Gasly kwam prima weg bij de start en maakte op de zachte band twee posities goed. Na pit stops van George Russell en Carlos Sainz kwam hij op de vijfde plek terecht, toen er met de rode vlaggen werd gezwaaid, vanwege de crash van Alex Albon. Hij passeerde vervolgens Lance Stroll voor de vierde positie bij de herstart. Ocon viel juist eerst terug door een vroege pit stop naar de harde band, voordat hij weer wat naar voren reed. Vóór de neutralisatie voor de crash van Kevin Magnussen verloor Gasly een plekje aan Sainz. Bij de herstart na de tweede rode vlag-situatie kwam Gasly op het gras terecht. Hij ging weer terug de baan op, maar duwde daarmee teamgenoot Ocon de muur in. Beide Alpines vielen uit. De Franse renstal blijft op acht punten steken.

OOK INTERESSANT: Russell zag "geen reden om niet te winnen" voordat motor plofte

Excuses aanbieden

"Ik zou het liever niet willen hebben over de chaotische herstart," vertelde Ocon tegenover Viaplay. "Er gingen overal auto's vanaf die weer terug de baan op kwamen en uiteraard kwam Pierre ook terug op de baan en hij liet mij weinig ruimte. Maar we blijven even goede vrienden. Het had iedereen kunnen overkomen. Hij is naar mij toegekomen, we hebben even gepraat en hij heeft zijn excuses aangeboden. We gaan de positieve dingen uit dit weekend meenemen naar de volgende race."